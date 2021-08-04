Два человека погибли в ДТП на трассе в Тюменской области

Два человека погибли при лобовом столкновении двух автомобилей на дороге в Тюменской области. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства трагедии.

Авария произошла на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск на территории Уватского района. По данным правоохранительных органов, 51-летний водитель автомобиля Toyota Avensis совершил выезд на встречную полосу и допустил столкновение с машиной Toyota Corolla под управлением 32-летнего мужчины. Оба автомобилиста получили серьезные травмы и скончались на месте. Об этом сообщает портал «Наш город».

В машине Toyota Corolla находились два пассажира 51 и 36 лет, оба получили травмы.

Установлено, что водитель Toyota Avensis с начала года пять раз привлекался к ответственности за превышение скоростного режима. В связи с аварией инспекторы вручную регулировали движение по трассе. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием квадроцикла в Татарстане, в результате которого погибла 12-летняя девочка. Школьница находилась за рулем транспортного средства, не справилась с управлением и врезалась в забор частного дома.