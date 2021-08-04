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В EMA заявили о способности полной вакцинации уберечь от новых штаммов

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Полная вакцинация является необходимым элементом защиты от COVID-19, который эффективен против разных штаммов. Об этом в среду, 4 августа, говорится в совместном заявлении Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и Европейского центра по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC).

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В сообщении отмечается, что полная вакцинация любым из препаратов, одобренных в Евросоюзе (ЕС) и на территории Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), обеспечивает высокий уровень защиты от тяжелых заболеваний, вызванных SARS-CoV-2, включая также штамм «Дельта».

Отмечается, что наивысший уровень защиты достигается по прошествии от семи до четырнадцати дней со дня введения последней дозы вакцины.

«Несмотря на то, что доступные вакцины очень эффективны в защите от тяжелой формы COVID-19, до тех пор, пока не будет вакцинирована большая часть населения, риск остается»,— заявил Майк Кэтчпол, главный научный сотрудник ECDC.

По словам Фергуса Суини, руководителя отдела клинических исследований и производства EMA, вакцинированные люди гораздо лучше защищены от тяжелой формы COVID-19, чем невакцинированные.

Ранее в этот день профессор из Китая Чжан Вэньхун, руководитель шанхайской группы вирусологов, рассказал, что новый штамм коронавирусной инфекции «Дельта» является одним из самых распространенных на сегодняшний день, а вакцинация является эффективным средством борьбы с ним. Чжан Вэньхун отметил, что вакцина от нового штамма не может предотвратить заражение на 100%, однако наращивание темпов вакцинации — лучший способ с COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, заявила, что ситуация с коронавирусом в России остается достаточно напряженной, однако намечается тенденция к стабилизации. Глава Роспотребнадзора заявила, что сейчас основная задача — это максимальный охват населения по вакцинации.

12 июля в ведущем международном журнале Vaccine была опубликована методология исследования, где указывалось, что российская вакцина «Спутник V» эффективна против новых штаммов COVID-19.

Ранее, 6 июля, научный журнал Nature опубликовал статью, в которой говорится о том, что российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» подтвердила свою эффективность.

16 июля президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что все российские вакцины против коронавируса являются безопасными и надежными.

Индийскую мутацию COVID-19 «Дельта» обнаружили в марте в штате Махараштра. Затем этот вариант коронавируса обнаруживали в разных странах, в том числе в России.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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