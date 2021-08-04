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Новую дорогу построят в Омской области до конца августа

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В Омской области завершается строительство новой дороги, которая пойдет в обход поселка Магистрального. Объект соединит трассу Троицкое–Чукреевка с улицей Кирпичной в поселке.

Протяженность обхода составит 1,84 км. Дорога необходима для того, чтобы большегрузный транспорт не заезжал на улицы Магистрального. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

На строительство дороги власти направили свыше 100 млн рублей. На текущий момент рабочие обустроили земляное полотно дороги и подготовили основание. Ведется отсыпка обочины и устройство откосов. В ближайшее время дорожники приступят к укладке асфальта в два слоя.

На примыкании к дороге Троицкое–Чукреевка уже построена переходно-скоростная полоса. Предполагается, что дорогу достроят к концу августа.

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