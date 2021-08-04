Новую ледовую арену построят в Находке

В Находке (Приморский край) построят новую ледовую арену. Точные сроки реализации проекта гражданам озвучили во время рабочей поездки губернатора Олега Кожемяко в город.

По словам министра спорта Приморья Жана Кузнецова, с которым глава региона связался по телефону, строительство планируется начать в начале сентября, а сдать объект в эксплуатацию — в конце 2022 года. Средства на реализацию проекта предусмотрены в федеральном и краевом бюджетах, пишет РИА «Восток-Медиа».

Стоимость строительства составляет 350 млн рублей. Объект расположится около бывшего спорткомплекса «Гидрострой».

Губернатор также отметил, что Находка вошла в специальную программу и аналогичную ледовую арену возведут в поселке Врангель Находкинского горокруга.

«Всё это будет построено. Кроме Находки ледовые арены также появятся в Кавалерово, Арсеньеве, Дальнегорске, Спасске Дальнем», — заявил Кожемяко. Завершить строительство планируется до 2023 года.