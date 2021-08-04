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Уголовное дело возбудили после гибели 4-летней девочки в ДТП под Брянском

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Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП в Брянской области, в результате которого погибла четырехлетняя девочка. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Авария произошла на автодороге Брянск–Дятьково в вечернее время 2 августа. По данным Госавтоинспекции, 41-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с иномаркой Nissan X-Trail. После этого первый автомобиль столкнулся с машиной Jeely, которая двигалась во встречном направлении. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Четырехлетняя пассажирка Jeely от полученных травм скончалась на месте. 24-летний водитель иномарки и еще одна пассажирка госпитализированы.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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