В Петербурге предложили «эвакуировать» брошенные прокатные самокаты

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга разработал поправки в Правила благоустройства территории города, которыми вводится понятие о месте, где будет разрешено парковать прокатные самокаты. Об этом в среду, 4 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.

Предлагается ввести такое понятие, как пункт проката средств индивидуальной мобильности. Там будет разрешено парковать кикшеринговые самокаты и другие транспортные устройства. Такой пункт будет представлять собой «уличное оборудование, предназначенное для предоставления владельцами средств индивидуальной мобильности: самокатов, электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес».

Его запрещено будет размещать на газонах, узких тротуарах шириной менее 1,5 м, вблизи остановок и станций метро — на расстоянии менее 15 м. Все такие пункты должны быть оборудованы элементами крепления транспортных устройств. Поправками запрещается оставлять самокаты и другие устройства вне таких пунктов.

Контроль за исполнением нового требования предлагается возложить на районные администрации. Их сотрудники должны фотографировать транспортное средство-нарушитель, составлять акт и убирать устройство на места хранения, которые определят сами районные власти.

Кроме того, информацию о брошенном транспортном средстве опубликуют на сайте местной администрации. Также о нем можно будет узнать по телефону. Вернуть устройство компания-владелец может, подав заявление и предоставив документы о праве владения.

Поправки должно утвердить городское правительство.

С 8 июня власти Петербурга ограничили скорость электросамокатов в центре города до 10 км/ч. Как известно, ограничение действует на 20 улицах в Петроградском и Центральном районах.

В том же месяце Минтранс России предложил запретить использование электросамокатов тяжелее 35 кг на тротуарах. Такие поправки в ПДД Минтранс обсуждает совместно с МВД. Ведомства также согласились приравнять к пешеходам людей, передвигающихся на роликах и самокатах без двигателей.