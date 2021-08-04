Прямой эфир
Мир
Лавров заявил об отсутствии у регулятора ЕС замечаний к «Спутнику V»
Общество
Путин поздравил Ромашину и Колесниченко с победой на Олимпиаде
Общество
Задержан водитель столкнувшегося с грузовиком в Москве автобуса
Общество
Мосгорсуд признал законным арест сбившей детей в Москве студентки
Мир
Израиль обвинил иранских военных в нападении на танкер Mercer Street
Общество
Ученые оценили эффективность нового «антиковидного» цветка
Мир
Посольство РФ в Литве ответило на сообщения о россиянах среди нелегалов
Общество
Эксперт рассказала об использовании мошенниками записей телефонных разговоров
Общество
В ЗАГСе разъяснили правила регистрации брака на дому и в больнице

В Петербурге предложили «эвакуировать» брошенные прокатные самокаты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга разработал поправки в Правила благоустройства территории города, которыми вводится понятие о месте, где будет разрешено парковать прокатные самокаты. Об этом в среду, 4 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.

Друзья — в полосочку: в регионах России занялись электросамокатчиками
Средства индивидуальной мобильности привлекли внимание местных властей

Предлагается ввести такое понятие, как пункт проката средств индивидуальной мобильности. Там будет разрешено парковать кикшеринговые самокаты и другие транспортные устройства. Такой пункт будет представлять собой «уличное оборудование, предназначенное для предоставления владельцами средств индивидуальной мобильности: самокатов, электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес».

Его запрещено будет размещать на газонах, узких тротуарах шириной менее 1,5 м, вблизи остановок и станций метро — на расстоянии менее 15 м. Все такие пункты должны быть оборудованы элементами крепления транспортных устройств. Поправками запрещается оставлять самокаты и другие устройства вне таких пунктов.

Контроль за исполнением нового требования предлагается возложить на районные администрации. Их сотрудники должны фотографировать транспортное средство-нарушитель, составлять акт и убирать устройство на места хранения, которые определят сами районные власти.

Кроме того, информацию о брошенном транспортном средстве опубликуют на сайте местной администрации. Также о нем можно будет узнать по телефону. Вернуть устройство компания-владелец может, подав заявление и предоставив документы о праве владения.

Поправки должно утвердить городское правительство.

С 8 июня власти Петербурга ограничили скорость электросамокатов в центре города до 10 км/ч. Как известно, ограничение действует на 20 улицах в Петроградском и Центральном районах.

В том же месяце Минтранс России предложил запретить использование электросамокатов тяжелее 35 кг на тротуарах. Такие поправки в ПДД Минтранс обсуждает совместно с МВД. Ведомства также согласились приравнять к пешеходам людей, передвигающихся на роликах и самокатах без двигателей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021