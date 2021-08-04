Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Томска станет длиннее

В аэропорту Томска в этом году отремонтируют 2,2 из 2,5 км взлетно-посадочной полосы (ВПП) и построит новый участок в 300 м; в будущем планируется реконструировать еще 300 м полосы, которые не вошли в проект этого года, после чего протяженность ВПП составит 2,8 км, сообщил замгубернатора региона Игорь Шатурный.

«Сейчас мы только среднемагистральные суда можем принимать, после увеличения (сможем) в том числе и дальнемагистральные (например, Boeing 777. — Ред.)», — пояснил он.

Из-за реконструкции ВПП межрегиональные полеты из Томска и в Томск со 2 августа по 25 сентября будут выполняться чуть более суток в неделю — в воскресенье и утром в понедельник. Внутрирегиональные перелеты будут ограничены с 28 августа, передает РИА «Томск».

Ранее проектная документация на строительство нового пассажирского терминала аэропорта Томска получила положительное заключение госэкспертизы. Площадь нового терминала составит 7 тыс. кв. м. Таким образом, общая площадь двух терминалов составит 17,3 тыс. кв. м.

Строительство планируют вести с применением современных технологий, терминал оборудуют двумя телетрапами, тремя зонами досмотра на входе, тремя зонами предполетного досмотра, а также четырьмя багажными каруселями. Согласно коммерческим прогнозам, совокупный объем пассажиропотока аэропорта должен достичь 1 млн человек в год. Предполагается, что строительство займет 16 месяцев.