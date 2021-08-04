Автоюрист прокоментировал идею установки лежачих полицейских на всех переходах

Мера по установке лежачих полицейских на всех переходах будет лишней. Об этом в среду, 4 августа, заявил автоюрист Дмитрий Славнов.

«Класть лежачего полицейского перед каждым пешеходным переходом и разбивать там подвеску — это неправильно. У автовладельцев и так сейчас есть штраф за непропуск пешехода — полторы тысячи рублей», — рассказал он «РИА Новости».

Он отметил, что работа над таким проектом будет дорого стоить, а платить за это будут налогоплательщики. Эти средства можно направить на более важные и актуальные вещи, считает эксперт.

«Как по мне, ужесточать ничего не нужно. Если только, максимум, ужесточить штраф. Опять же, штраф в полторы тысячи рублей сегодня разумен и адекватен», — заключил он.

Сообщается, что установить больше лежачих полицейских перед пешеходными переходами предлагали москвичи и жители других регионов России после ДТП, в котором погибли дети в Москве.

Авария произошла 16 июля, 18-летняя студентка за рулем автомобиля Mazda на пешеходном переходе не уступила дорогу трем детям и сбила их. Днем позже мальчик скончался в больнице от полученных травм. В тот же день стало известно о смерти второго пострадавшего — четырехлетнего ребенка. Девятимесячная девочка находится в тяжелом состоянии.

4 августа Мосгорсуд признал законным арест виновницы ДТП Валерии Башкировой. Девушка заявила в суде, что признает вину и готова возместить ущерб потерпевшим по делу.