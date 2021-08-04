Боец Вильданов ответил на оскорбления Эльбаева

Обладатель титула «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов ответил на оскорбления бойца Данияла Эльбаева по прозвищу Т-34, который в преддверии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» назвал его «большой мамочкой». Об этом в среду, 4 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Знаешь, в чем прикол? Когда я тебя выиграю, не думаешь, как будет стремно, что тебя выиграла «большая мамочка»?» — заявил Вильданов, обращаясь к сопернику.

Ранее в этот день Эльбаев, назвав Вильданова «большой мамочкой», сказал, что готов расправиться с ним сразу после своего поединка с Вячеславом Дациком.

Накануне Дацик назвал Эльбаева пухляшом и пообещал отправить соперника на пенсию. Таким образом он отреагировал на слова Эльбаева, который незадолго до этого назвал оппонента старичком.

Дацик и Эльбаев проведут боксерский поединок 13 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», телеканал покажет прямую трансляцию турнира. Мероприятие пройдет на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Боксеры активно готовятся к предстоящему турниру.

Кроме Дацика и Эльбаева на ринге встретятся бойцы Денис Вильданов и Брюс Хлебников, а также камерунский боксер Тайсон Дижон и россиянин Артем Тарасов.

Главным поединком турнира станет бой между россиянином Виталием Кудуховым и спортсменом из США Александром Шерманом, дебют которого на профессиональном ринге состоялся в 1997 году.