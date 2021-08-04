Прямой эфир
Мир
Лавров заявил об отсутствии у регулятора ЕС замечаний к «Спутнику V»
Общество
Путин поздравил Ромашину и Колесниченко с победой на Олимпиаде
Общество
Задержан водитель столкнувшегося с грузовиком в Москве автобуса
Общество
Мосгорсуд признал законным арест сбившей детей в Москве студентки
Мир
Израиль обвинил иранских военных в нападении на танкер Mercer Street
Общество
Ученые оценили эффективность нового «антиковидного» цветка
Мир
Кабмин Украины отправил в отставку замглаву МВД Геращенко
Общество
Эксперт рассказала об использовании мошенниками записей телефонных разговоров
Общество
В ЗАГСе разъяснили правила регистрации брака на дому и в больнице

Названы улицы Москвы с наибольшим количеством эвакуированных авто

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Больше всего неправильно припаркованных автомобилей с января 2021 года эвакуировали с проспекта Мира в Москве. Об этом 4 августа сообщает официальный Telegram-канал департамента транспорта столицы.

Стройность им идет: сужение полос поможет побороть пробки в Москве
Новая разметка оптимизирует движение

С проспекта Мира было эвакуировано 2192 неправильно припаркованных автомобиля. На втором месте по этому показателю расположилось Варшавское шоссе — оттуда эвакуировали 1738 автомобилей. На третьем месте находится Ленинградский проспект — 1518 машин.

«Автомобилисты, которые паркуются под запрещающими знаками, создают угрозу ДТП, а паркующиеся на местах для инвалидов не дают удобно остановиться тем, кому это действительно нужно», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что тех, кто нарушает правила остановки и стоянки, отправляют на спецстоянки «Московского паркинга». С января эвакуировали уже 116 тыс. машин нарушителей правил.

3 августа сообщалось, что в Москве за первые шесть месяцев 2021 года было выявлено 28 нелегальных парковок общей площадью 45 тыс. кв. м.

На данный момент из 28 обнаруженных нелегальных парковок ликвидированы 23. На их месте сейчас работают легальные бесплатные автостоянки, которые могут вместить более 3,1 тыс. автомобилей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021