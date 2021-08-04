Названы улицы Москвы с наибольшим количеством эвакуированных авто

Больше всего неправильно припаркованных автомобилей с января 2021 года эвакуировали с проспекта Мира в Москве. Об этом 4 августа сообщает официальный Telegram-канал департамента транспорта столицы.

С проспекта Мира было эвакуировано 2192 неправильно припаркованных автомобиля. На втором месте по этому показателю расположилось Варшавское шоссе — оттуда эвакуировали 1738 автомобилей. На третьем месте находится Ленинградский проспект — 1518 машин.

«Автомобилисты, которые паркуются под запрещающими знаками, создают угрозу ДТП, а паркующиеся на местах для инвалидов не дают удобно остановиться тем, кому это действительно нужно», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что тех, кто нарушает правила остановки и стоянки, отправляют на спецстоянки «Московского паркинга». С января эвакуировали уже 116 тыс. машин нарушителей правил.

3 августа сообщалось, что в Москве за первые шесть месяцев 2021 года было выявлено 28 нелегальных парковок общей площадью 45 тыс. кв. м.

На данный момент из 28 обнаруженных нелегальных парковок ликвидированы 23. На их месте сейчас работают легальные бесплатные автостоянки, которые могут вместить более 3,1 тыс. автомобилей.