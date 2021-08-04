Проезжую часть на Боровском шоссе освободили после ДТП

Проезжая часть на Боровском шоссе освобождена после ДТП с участием грузовика и автобуса. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Проезжая часть освобождена, движение восстановлено», — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

ДТП произошло ранее в этот день на 29-м км Боровского шоссе. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса № 750, следовавшего из Внуково в Саларьево, не справился с управлением при обгоне. Точную причину произошедшего установят по итогам следственных мероприятий.

В дептрансе Москвы сообщили, что водитель автобуса имеет 30-летний стаж работы и работает в Мосгортрансе уже 11 лет, перед сменой он прошел медосмотр.

По данным источников, в аварии пострадали 13 человек, в том числе трое детей и беременная женщина, передает «Газета.ру». Женщина находится в тяжелом состоянии, у нее черепно-мозговая травма. В тот же день вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал пострадавшего мужчину в тяжелом состоянии с места аварии.

Всего, по данным дептранса, были госпитализированы семь пассажиров автобуса, другие от госпитализации отказались.

Московская прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту данного ДТП.