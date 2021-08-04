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В ЗАГСе разъяснили правила регистрации брака на дому и в больнице

В ЗАГСе разъяснили правила регистрации брака на дому и в больнице

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Начальник Дворца бракосочетания ВДНХ Наталия Шарпар разъяснила правила регистрации брака на дому или в больнице. По ее словам, данная услуга среди россиян редко пользуется спросом, так как официально оформить брачные отношения в таких условиях можно только по таким причинам, как, например, тяжелое заболевание.

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Нетранспортабельность одного или обоих будущих супругов, по словам эксперта, подтверждается медицинским документом.

«Это обязательно заявление, в котором указываются особые обстоятельства, подтвержденные именно медицинским документом. Это не просто из-за желания будущих супругов», — указала Шарпар в интервью с радиостанцией «Говорит Москва» в среду, 4 августа.

Согласно статистике, на которую сослалась начальник Дворца бракосочетания, подобные случаи в каждом органе ЗАГСа единичны. При этом, по ее словам, возможность регистрировать брак в больнице или на дому у россиян была и раньше на основании федерального закона об актах гражданского состояния от 1996 года.

В конце июля Министерство юстиции России дало разрешение россиянам на регистрацию браков на дому или в медицинских учреждениях при условии наличия «особых обстоятельств».

При этом, какие конкретно «особые обстоятельства» дают разрешение на домашнее бракосочетание, не уточнялось. Однако отмечалось, что сотрудник ЗАГСа может отказать заявителю, предоставив письменный ответ.

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