Олимпийская чемпионка прокомментировала успех Ромашиной и Колесниченко в Токио

Российская синхронистка, олимпийская чемпионка 2016 года Гелена Топилина поздравила соотечественниц Светлану Колесниченко и Светлану Ромашину с победой на Олимпийских играх в Токио.

Ранее в этот же день Ромашина и Колесниченко взяли золото в парных соревнованиях. Для Ромашиной это стала уже шестая олимпийская медаль высшей пробы за ее карьеру.

«Это огромная наша гордость. Света Ромашина стала шестикратной олимпийской чемпионкой. Просто что-то невероятное. Дай бог, всё сложится и дальше у них», — сказала Топилина в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

Кроме того, синхронистка высоко оценила успехи Колесниченко. Она назвала победительницу «труженицей».

«Они показали просто невероятную программу и настоящий класс. У меня аж сердце стучит от гордости, которая меня переполняет и от того темпа, который они задали на соревнованиях», — добавила спортсменка.

Россиянки набрали 195,9079 балла, одолев китаянок Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь с 192,4499 балла и украинок Марту Федину и Анастасию Савчук с 189,4620.

Сразу же после победы в Токио Ромашина заявила, что Игры в Японии станут для нее последней Олимпиадой в ее спортивной карьере.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено