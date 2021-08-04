В Госдуме назвали причину выхода Украины из соглашений СНГ

Украина выискивает соглашения в рамках Содружества независимых государств (СНГ) и выходит из них, чтобы бесповоротно порвать отношения со странами организации. Об этом в среду, 4 августа, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Украина выискивает все эти соглашения, договоры <…>, чтобы окончательно и бесповоротно порвать все отношения со странами СНГ, с РФ в первую очередь, для того чтобы начать строить свое будущее, необремененное какими-то юридическими и международными действиями в отношении тех стран, с которыми они дальше не хотят взаимодействовать», — пояснил депутат.

По словам политика, Киев выбрал путь Запада и, найдя очередное соглашение, решил и его расторгнуть, показывая своим «западным хозяевам», что они разрывают даже последние маленькие ниточки.

Водолацкий отметил, что вся эта «ревизия» будет продолжаться и будут находиться еще какие-то договоры, которые даже не имеют никаких последствий, а просто были формальными — куда Украину приглашали только лишь из-за того, что она была участником СНГ.

«Сегодня Украина строит свою политику, выстраивает международные отношения, забывая о том, что на Западе Украина тоже не нужна. <…> На СНГ это вообще никакого влияния не имеет и не будет иметь», — заключил он.

Ранее в этот день стало известно, что Украина намерена выйти из соглашения СНГ о совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства. 28 июля Украина решила прекратить участие в протоколе об утверждении положения о Межгосударственном совете по космосу стран Содружества Независимых Государств в связи с утратой практического значения.

21 апреля правительство Украины одобрило законопроект, который предусматривает выход страны из соглашения СНГ о создании межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных. Отмечалось, что участие страны в соглашении не имеет смысла, так как Украина в течение последних 10 лет не использовала указанные в списке препараты.

Украина — одна из стран, стоявших у истоков создания содружества в 1991 году. При этом она так и не ратифицировала разработанный в 1993 году устав организации. После госпереворота 2014 года новое руководство страны заявило о намерении покинуть договоры, заключенные в рамках СНГ. В марте прошлого года Совет национальной безопасности и обороны Украины постановил прекратить председательство страны в СНГ и начать выход из содружества. В уставных органах организации Киев не работает с 2018 года.