Прямой эфир
Мир
Лавров заявил об отсутствии у регулятора ЕС замечаний к «Спутнику V»
Общество
Путин поздравил Ромашину и Колесниченко с победой на Олимпиаде
Общество
Задержан водитель столкнувшегося с грузовиком в Москве автобуса
Общество
Мосгорсуд признал законным арест сбившей детей в Москве студентки
Мир
Израиль обвинил иранских военных в нападении на танкер Mercer Street
Общество
Ученые оценили эффективность нового «антиковидного» цветка
Мир
Кабмин Украины отправил в отставку замглаву МВД Геращенко
Общество
Эксперт рассказала об использовании мошенниками записей телефонных разговоров
Общество
В ЗАГСе разъяснили правила регистрации брака на дому и в больнице

В Госдуме назвали причину выхода Украины из соглашений СНГ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина выискивает соглашения в рамках Содружества независимых государств (СНГ) и выходит из них, чтобы бесповоротно порвать отношения со странами организации. Об этом в среду, 4 августа, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Участный случай: будет ли СНГ исключать Украину из организации
И почему Киев до сих пор остается в составе содружества

«Украина выискивает все эти соглашения, договоры <…>, чтобы окончательно и бесповоротно порвать все отношения со странами СНГ, с РФ в первую очередь, для того чтобы начать строить свое будущее, необремененное какими-то юридическими и международными действиями в отношении тех стран, с которыми они дальше не хотят взаимодействовать», — пояснил депутат.

По словам политика, Киев выбрал путь Запада и, найдя очередное соглашение, решил и его расторгнуть, показывая своим «западным хозяевам», что они разрывают даже последние маленькие ниточки.

Водолацкий отметил, что вся эта «ревизия» будет продолжаться и будут находиться еще какие-то договоры, которые даже не имеют никаких последствий, а просто были формальными — куда Украину приглашали только лишь из-за того, что она была участником СНГ.

«Сегодня Украина строит свою политику, выстраивает международные отношения, забывая о том, что на Западе Украина тоже не нужна. <…> На СНГ это вообще никакого влияния не имеет и не будет иметь», — заключил он.

Ранее в этот день стало известно, что Украина намерена выйти из соглашения СНГ о совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства. 28 июля Украина решила прекратить участие в протоколе об утверждении положения о Межгосударственном совете по космосу стран Содружества Независимых Государств в связи с утратой практического значения.

21 апреля правительство Украины одобрило законопроект, который предусматривает выход страны из соглашения СНГ о создании межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных. Отмечалось, что участие страны в соглашении не имеет смысла, так как Украина в течение последних 10 лет не использовала указанные в списке препараты.

Украина — одна из стран, стоявших у истоков создания содружества в 1991 году. При этом она так и не ратифицировала разработанный в 1993 году устав организации. После госпереворота 2014 года новое руководство страны заявило о намерении покинуть договоры, заключенные в рамках СНГ. В марте прошлого года Совет национальной безопасности и обороны Украины постановил прекратить председательство страны в СНГ и начать выход из содружества. В уставных органах организации Киев не работает с 2018 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021