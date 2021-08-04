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Крымчан предупредили о ливнях и ветре до 20 м/с

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Сильные ливни и порыва ветра до 20 м/с в ближайшие часы ожидаются в Крыму. Об этом в среду, 4 августа, сообщает ГУ МЧС по республике.

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«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие один-два и до конца суток 4 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15–20 м/с», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Вместе с тем возможны нарушения транспортного сообщения.

Подчеркивается, что существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Жителям и туристам порекомендовали не выходить на набережные, в море и горно-лесную местность.

4 июля сильные дожди затопили поля и сады в Красногвардейском районе центральной части Крыма. Из зоны подтоплений были эвакуированы 164 человека.

В ночь на 18 июня в Крыму выпала месячная норма осадков. В Ялте в результате ливней пострадали 24 человека. Из-за подтоплений был введен режим ЧС. В тот же день глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти полуострова обратятся в федеральный центр за помощью для компенсации ущерба жителям подтопленных городов и районов.

Ущерб от сильных ливней и подтоплений в Республике Крым составил 4,6 млрд рублей.

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