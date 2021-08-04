Аксенов призвал туристов в Крыму соблюдать масочный режим

Глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба в среду, 4 августа, призвал туристов соблюдать антиковидные требования и носить маски.

«Уважаемые гости республики, прошу вас, пожалуйста, уважайте наши правила и требования. Это касается всех», — подчеркнул он.

При этом он указал, что за последнее время дисциплина в части соблюдения масочного режима в общественном транспорте улучшилась, передает НСН.

В свою очередь, директор центра оперативного реагирования при совете министров Крыма Татьяна Зверева заявила, что гости Крыма вообще не соблюдают масочный режим.

«Они отдыхают и считают, что у нас всё хорошо», — сказала она.

По данным Роспотребнадзора, в Крыму с начала пандемии выявлено около 61 тыс. заболевших коронавирусом. Выздоровели 51,1 тыс., умерли 1793 человека.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 22 589 случаев COVID-19, передает RT. Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве (2502), Санкт-Петербурге (1906) и Подмосковье (1517). Из-за осложнений COVID-19 за последние сутки скончались 790 человек, выздоровели — 20 096.

Как заявила в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова, ситуация с коронавирусом в России остается достаточно напряженной, однако намечается тенденция к стабилизации. Она подчеркнула, что сейчас основная задача — это максимальный охват населения по вакцинации, сообщает телеканал «Звезда».

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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