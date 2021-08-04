Синхронистка Ромашина не сдержала слез на церемонии награждения золотом ОИ

Российская синхронистка Светлана Ромашина не смогла сдержать слез во время церемонии награждения на Олимпийских играх в Токио. Об этом в четверг, 4 августа, сообщает ТАСС.

Ранее в этот же день Ромашина в дуэте со Светланой Колесниченко одержала победу в парных соревнованиях на Играх в Японии. Для Ромашиной это стала уже шестая олимпийская медаль высшей пробы за ее карьеру.

Россиянки набрали 195,9079 балла, одолев китаянок Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь с 192,4499 балла и украинок Марту Федину и Анастасию Савчук с 189,4620.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя победу российских синхронисток, заявила, что этим спортсменками можно только восхищаться и поздравила их с таким результатом.

«Хочу поздравить в первую очередь Татьяну Николаевну Покровскую. За кого она ни возьмется, все чемпионы! И хочу поздравить девочек, в которых она верила. Они ее не подвели. Девочки, дорогие, поздравляю вас! Благодарю за наши эмоции» — сказала Тарасова «Спорт Экспрессу».

Сразу же после победы в Токио уже шестикратная олимпийская чемпионка Ромашина заявила, что Игры в Японии станут для нее последней Олимпиадой в ее спортивной карьере.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.