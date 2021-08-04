Климатологи оценили прогноз о смертельных волнах жары в России

Российские климатологи прокомментировали прогнозы о том, что России угрожают смертельные волны жары, вызванные глобальным потеплением.

Как заявил заместитель директора Института физики атмосферы, член-корреспондент РАН Владимир Семенов, Россию действительно ожидают опасные периоды жары, более того, они будут учащаться и станут более интенсивными, передает РБК.

Он напомнил, что летом 2010 года, во время аномальной жары в России, медработники оценили дополнительную смертность в 56 тыс. человек. Семенов обратил внимание, что жара обостряет сердечно-сосудистые заболевания и теплые ночи также становятся стрессом для организма. При этом в больших городах влияние жаркой погоды усугубляют загрязнения и пожары, добавил эксперт.

По словам научного руководителя Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Игоря Мохова, любые отклонения от нормы чреваты и даже к хорошим «надо приспосабливаться». Мохов заявил, что в ближайшие десятилетия тенденция к потеплению усилится.

Ранее 4 августа климатолог Александр Чернокульский рассказал, что Россия столкнется со смертельными волнами жары и теплыми ночами, из-за которых люди не будут успевать отдыхать. Кроме того, приспосабливаться к новым погодным условиям придется не только людям, но и целым отраслям экономики, указал он.

15 июля климатолог Александр Шувалов заявил, что адаптироваться к глобальному потеплению поможет переход на выращивание других сельскохозяйственных культур в южных районах, борьба с таянием вечной мерзлоты и снижение выбросов парниковых газов.

Шувалов назвал и основные угрозы, связанные с глобальным потеплением, такие как распространение болезней южных регионов на северные, обрушение зданий и объектов инфраструктуры под влиянием температуры, образование провалов и воронок в земле.