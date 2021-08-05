Минтруд в очередной раз скорректировал список запрещенных для женщин профессий. С 1 марта 2022 года представительницы слабого пола смогут работать авиационными механиками и инженерами, которые занимаются техобслуживанием самолетов и вертолетов. Об этом сообщила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Список Минтруда планомерно сокращается: когда-то было 400 запрещенных для женщин профессий, а теперь осталось только 100. Вероятно, уже в скором времени их не будет совсем, независимо от их вредности.

Это логичное следствие сразу нескольких трендов. Многие профессии перестали быть такими вредными, как еще 20 или 50 лет назад, когда составлялись эти списки. Технический прогресс сильно облегчил многие процессы, а где-то заменил труд человека.

Кроме того, сильно изменилось восприятие роли женщины в обществе. Современного человека, скорее, удивит, что еще остаются сферы деятельности, где государство определяет пол потенциального соискателя. Сегодня мы привыкли, что выбор профессии — личное дело каждого, а соискатель и работодатель сами решают, достаточно ли у человека навыков и возможностей, чтобы выполнять необходимую работу.

Но даже и без законодательных запретов сохраняются традиционно мужские и традиционно женские профессии. И в этом нет ничего плохого до тех пор, пока вход в эти специальности для противоположного пола не закрывается из-за стереотипов или предвзятости нанимателя.

Есть и более широкий аспект проблемы: на руководящих должностях традиционно чаще всего оказываются мужчины. Естественно, часто это обусловлено тем, что женщины на каком-то этапе своего карьерного пути делают выбор в пользу семьи и заботы о ребенке, на более или менее длительный срок смещая свой фокус внимания. Но нельзя забывать и о том, что многие женщины, особенно в крупных городах, делают сознательный выбор в пользу карьеры в бизнесе или науке, принимая решение не заводить детей или максимально делегируя их воспитание.

В итоге в последнее время ситуация меняется. В списке крупнейших американских компаний Fortune 500 медленно, но неуклонно растет число женщин-CEO, на начало 2021 года их доля составляла около 8%. В России же, по данным аналитического центра НАФИ, доля женщин-руководителей — одна из самых высоких в мире (41%).

На фоне тренда увеличения доли женщин на руководящих позициях исследователи в развитых странах в последние годы задаются вопросом, как он повлияет на экономику в целом и сохранятся ли чисто «женские» или чисто «мужские» профессии.

Например, компания McKinsey в 2020 году опубликовала исследование о влиянии инклюзивности и разнообразия на эффективность работы организаций. В числе прочего выяснилось, что компании, в которых доля женщин-руководителей превышает 30%, могут быть до 48% экономически успешнее организаций, в которых этот показатель составляет до 10%. А более ранние аналитические материалы McKinsey говорили о том, что к 2025 году глобальный ВВП мог бы вырасти на $12 трлн, если бы все страны двигались в сторону гендерного равенства.

Пока же мировым достижением можно считать то, что 90 экономик мира приняли законы о равной оплате для мужчин и женщин за труд равной ценности (по данным доклада «Женщины, бизнес и закон – 2021», опубликованного Всемирным банком в марте 2021 года). Это большой прогресс по сравнению с ситуацией 30 или даже 15 лет назад, но и потенциал для дальнейших изменений еще остается высоким.

Если мы посмотрим на список «профессий будущего», мы не увидим среди них «мужских» или «женских». Скорее это будут специальности на стыке разных дисциплин — такие как биоэтик или агрокибернетик, профессии в совершенно новых сферах — оператор беспилотного транспорта или киберследователь.

Сегодняшние школьники должны будут научиться быстро овладевать новыми знаниями и навыками, адаптироваться к новым условиям. Эта реальность постепенно будет вытеснять традиционные гендерные стереотипы. Но могут появиться новые, из-за чего, например, девушкам будет не комильфо заниматься утилизацией информационного мусора, а мужчинам — становиться корпоративным антропологом.

Пока же тренды указывают на то, что в профессиональной среде граница между гендерами стирается, а ценность свободы выбора, в том числе выбора профессии по душе, растет. А значит, в ближайшее время мы будем видеть всё больше женщин на руководящих позициях, в традиционно «мужских» профессиях вроде пилота самолета или машиниста электропоезда метрополитена, и станем свидетелями, к чему это приведет экономику и общество.

Автор — генеральный директор агентства КРОС

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