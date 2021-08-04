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Подравшемуся с полицейским мужчине в Воронеже предъявили обвинение

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Водителю из Воронежа, который стал участником потасовки с полицейским, предъявлено обвинение. Об этом в среду, 4 августа, сообщили в пресс-службе Следственнго комитета России .

«ГСУ СК РФ по уголовному делу об оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти предъявлено обвинение Сергею Свитенко. Ему инкриминируются преступления ... «Применение насилия к представителю власти» и «Оскорбление представителя власти», — указано в публикации.

По данным следствия, инцидент произошел 23 июля в Воронеже. Сотрудник правоохранительных органов прибыл к автомобилю, в котором сидел нетрезвый 45-летний мужчина. Местные жители обратились в полицию с жалобой на водителя как на лицо, совершившее ДТП. Мужчина на действия сотрудника полиции отреагировал оскорблениями и применением силы.

«Ранее следователями были получены характеризующие данные на обвиняемого, с учетом которых определялась мера пресечения. Продолжаются сбор доказательств и установление других обстоятельств инцидента», — говорится в сообщении ведомства.

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При этом ранее, как сообщал РЕН ТВ, уголовное дело о превышении должностных полномочий было заведено в отношении сотрудника полиции, участвовавшего в данной потасовке. По данным журналистов, полицейский нанес удары нарушителю, протаранившему несколько машин. Однако местные жители встали на защиту участкового — по их словам, нарушитель сам провоцировал сотрудника.

Также подчеркивалось, что 45-летний мужчина ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и был лишен права управления им, а также к уголовной ответственности — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В конце мая в Воронеже также произошел инцидент с участием полицейского. Мужчина сломал нос сотруднику, который сделал ему замечание за распитие алкоголя на площади Детей. Как рассказали в СК, инспектор патрульно-постовой службы заметил мужчину, распивавшего спиртные напитки в общественном месте. В ответ на замечание неизвестный попытался скрыться, а после нанес удар полицейскому в лицо.

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