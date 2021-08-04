Украинцы назвали главные проблемы страны

Жители Украины считают войну в Донбассе главной проблемой страны. Об этом свидетельствуют данные социального опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

«Топ-проблемами для Украины (среди предлагаемого респонденту перечня) является война в Донбассе (63,9% респондентов относят проблему в топ-3, а 27,9% считают проблемой № 1), коррупция (соответственно, 56,3% и 24 6%), безработица (44% и 20,4%) и коммунальные тарифы (41,9% и 10,2%)», — говорится в исследовании.

Опрос проводился с 24 июля по 1 августа методом личного интервью, были опрошены 2028 респондентов, которые проживают в 105 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

В январе 2020 года жители Украины указывали на те же проблемы. Так, почти 70% граждан назвали главными проблемами, которые мешают развитию страны, коррупцию и конфликт в Донбассе.

При этом другой опрос, также проведенный с 24 июля по 1 августа 2021 года, выявил, что деятельность президента Украины Владимира Зеленского не одобряют 56,1% граждан страны. Так, эксперты отмечают снижение уровня поддержки деятельности главы государства — в июне текущего года этот показатель составлял 34,1%

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.