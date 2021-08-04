Прямой эфир
Мир
Лавров заявил об отсутствии у регулятора ЕС замечаний к «Спутнику V»
Общество
Путин поздравил Ромашину и Колесниченко с победой на Олимпиаде
Общество
Задержан водитель столкнувшегося с грузовиком в Москве автобуса
Общество
Мосгорсуд признал законным арест сбившей детей в Москве студентки
Мир
Израиль обвинил иранских военных в нападении на танкер Mercer Street
Общество
Ученые оценили эффективность нового «антиковидного» цветка
Мир
Кабмин Украины отправил в отставку замглаву МВД Геращенко
Общество
Эксперт рассказала об использовании мошенниками записей телефонных разговоров
Общество
В ЗАГСе разъяснили правила регистрации брака на дому и в больнице

Украинцы назвали главные проблемы страны

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Украины считают войну в Донбассе главной проблемой страны. Об этом свидетельствуют данные социального опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Секрет о мире: Донбасс не видит желания Киева выйти на урегулирование
Из-за обострения на юго-востоке Украины Минским соглашениям придумывают новые модальности

«Топ-проблемами для Украины (среди предлагаемого респонденту перечня) является война в Донбассе (63,9% респондентов относят проблему в топ-3, а 27,9% считают проблемой № 1), коррупция (соответственно, 56,3% и 24 6%), безработица (44% и 20,4%) и коммунальные тарифы (41,9% и 10,2%)», — говорится в исследовании.

Опрос проводился с 24 июля по 1 августа методом личного интервью, были опрошены 2028 респондентов, которые проживают в 105 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

В январе 2020 года жители Украины указывали на те же проблемы. Так, почти 70% граждан назвали главными проблемами, которые мешают развитию страны, коррупцию и конфликт в Донбассе.

При этом другой опрос, также проведенный с 24 июля по 1 августа 2021 года, выявил, что деятельность президента Украины Владимира Зеленского не одобряют 56,1% граждан страны. Так, эксперты отмечают снижение уровня поддержки деятельности главы государства — в июне текущего года этот показатель составлял 34,1%

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021