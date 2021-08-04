Девочка за рулем квадроцикла врезалась в забор и погибла в Татарстане

Следственный комитет России по Татарстану возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности после гибели 12-летней девочки, которая была за рулем квадроцикла, не справилась с управлением и врезалась в забор частного дома. Инцидент произошел 1 августа в Мамадыше.

По данным следствия, несовершеннолетняя приехала в гости и попросила сесть за руль квадроцикла. Хозяин транспорта сел сзади, но из-за темноты девочка не увидела забор, от которого увернуться не смогла. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами, однако она скончалась в больнице спустя час после ДТП, пишет Inkazan.ru.

Ранее на Лиговском проспекте в центре Санкт-Петербурга водитель такси сбил 10-летнего мальчика, который ехал на электросамокате по нерегулируемому пешеходному переходу. Авария произошла вечером во вторник, 20 июля. По предварительным данным, 59-летний водитель Volkswagen Polo допустил наезд на ребенка. Мальчик получил различные травмы и был доставлен в больницу.