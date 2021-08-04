«Росатом» выработал рекордные 215,7 млрд кВт-ч электроэнергии в 2020 году

Госкорпорация «Росатом» в минувшем году выработала рекордные 215,7 млрд кВт-ч электроэнергии. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в среду, 4 августа.

«Особо отметил бы рекорд по выработке электроэнергии – 215,7 млрд киловатт-часов. Это превышение советского максимума, когда и Армения, и Украина, и Литва входили в состав Советского Союза, мы превысили это достижение», – сказал он.

Глава государства со своей стороны поинтересовался подросли ли зарубежные показатели. На это Лихачев ответил утвердительно. По его словам, они продолжают расти от года в год.

«И зарубежные заказы сами по себе, и выручка по зарубежным проектам, это очень важно. Несмотря на то, что, конечно, мировая экономика испытывает в условиях пандемии определенное давление», – подчеркнул он.

Также Лихачев обратил внимание на то, собственные инвестиции «Росатома» в свои проекты по итогам 2021 года могут превысить 400 млрд рублей.

В свою очередь российский лидер напомнил, что «Росатом» относится к числу наиболее крупных компаний страны, нее входят 350 организаций и 300 тыс. работающих.

В феврале премьер-министр России Михаил Мишустин и Лихачев обсудили развитие двустороннего сотрудничества России со странами - участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в области мирного использования атомной энергии.

Как отмечал Мишустин, задачи, стоящие перед «Росатомом», будут способствовать достижению национальных целей развития. Он также тогда отметил успешную международную деятельность корпорации.