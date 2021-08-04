ЦБ РФ отметил снижение числа жалоб на финансовые организации

Количество жалоб за первую половину 2021 года на банки снизилось на 15,6% по сравнению с подобным периодом за предыдущий год. Об этом свидетельствует статистика Банка России, опубликованная на сайте регулятора в среду, 4 августа.

«В основном это связано со снижением почти на треть количества жалоб на банки (до 74,4 тыс.), что объясняется сокращением масштабов реструктуризации кредитов по сравнению с первым полугодием 2020 года. Немаловажную роль здесь сыграли разъяснения регулятора для заемщиков и его рекомендации кредиторам», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что основной тематикой жалоб на микрофинансовые организации (МФО) является взыскание просроченной задолженности. Однако по данным характеристикам также наблюдается продолжение снижения количества жалоб (на 10,6%).

Это, как уточняет ЦБ РФ, связано с принятыми мерами поведенческого надзора по отношению к нарушителям.

Вместе с тем общее количество жалоб на МФО выросло на 23,3%, до 15,2 тыс. в связи с нарушением прав потребителей неформальной группой таких организаций.

«Три организации, входившие в эту группу, Банк России уже вывел с рынка», — уточняется в заявлении регулятора.

Кроме того, в январе-июне ЦБ РФ получил в два раза меньше жалоб на негосударственные пенсионные фонды (590). Уточняется, что этому поспособствовало изменение правил смены пенсионных фондов и, как следствие, снижение потерь гражданами инвестиционного дохода.

«При этом в 2,4 раза выросло количество жалоб на мошеннические действия (до 5,1 тыс.). Злоумышленники обзванивают граждан и рассылают письма со ссылками на фишинговые сайты, чтобы выманить данные банковских карт или побудить жертву под тем или иным предлогом самостоятельно перевести деньги», — отмечается в сообщении.

Также возросли жалобы на страховщиков (на 21,3%, до 18,2 тыс.), что объясняется эффектом низкой базы. Так, в период локдауна в апреле-мае 2020 года заметно снизилось число страховых случаев, а также объемы продаж полисов ОСАГО.

Вместе с тем с апреля, как уточняется, уменьшается количество жалоб по вопросам мисселинга — продажи одного финансового продукта под видом другого. Это произошло благодаря рекомендациям регулятора по ограничению продаж страховых продуктов с инвестиционной составляющей клиентам, не обладающим специальными финансовыми знаниями. При этом в целом по итогам полугодия отмечается рост этого показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37,8% (всего 1,7 тыс. жалоб).

Ранее в этот день стало известно, что в Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) посчитали, что право клиентов финансовых организаций на анонимность необходимо выделить в отдельную категорию защиты прав потребителей. Отмечалось, что в настоящий момент банки даже в ходе предварительной консультации по кредиту требуют паспорт и склоняют к тому, чтобы подать заявку.