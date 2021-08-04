ЕР передала Минпросвещения список требующих капитального ремонта школ

Партия «Единая Россия» передала Министерству просвещения РФ список школ, требующих капитального ремонта. Об этом в среду, 4 августа, сообщил секретарь Генерального совета политсилы Андрей Турчак.

«Важно, чтобы поддержанная президентом инициатива партии о капитальном ремонте школ была выполнена четко, качественно и в срок. Уже в первые два года должно быть отремонтировано максимальное количество школ, которые на сегодняшний день имеют проектно-сметную документацию»,— заявил он на встрече с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.

Кроме того, Турчак призвал секретарей региональных отделений и актив местных и первичных отделений ЕР вместе с региональными министерствами образования создать рабочие группы, которые будут отслеживать этапы капитального ремонта школ.

Ранее, 28 июля, Кравцов заявил, что около 700 зданий российских школ пройдут капитальный ремонт в 2022 году. Он также отметил, что с учетом продолжения программы темпы будут увеличены, и все здания, требующие капитального ремонта, будут максимально отремонтированы.

30 июня президент России Владимир Путин указал на необходимость выделения средств на ремонт школ и строительство новых учебных учреждений.

Ранее, 8 апреля, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков призвал уходить от практики сборов на ремонт школ с родителей. По его словам, учебные заведения должны ремонтироваться за счет государства.