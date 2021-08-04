Два человека утонули в машине в Алтайском крае

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек в реке Алей в Алтайском крае. Тела мужчины и женщины обнаружили в затонувшем автомобиле.

По данным правоохранительных органов, 2 августа 54-летний мужчина и его 40-летняя знакомая отдыхали на берегу реки в Рубцовском районе. Когда они собрались уезжать, автомобиль, находившийся в режиме движения, скатился в воду. Об этом сообщает ИА altapress.ru.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Предварительной причиной смерти мужчины и женщины называют утопление. Следователи проводят действия для сбора и закрепления доказательств по уголовному делу.

Днем ранее следователи начали проверку по факту гибели 12-летнего мальчика во время купания в селе Новотроицк Тальменского района. По данным правоохранительных органов, подросток отдыхал с друзьями у водоема без присмотра взрослых.