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Источник сообщил о 13 пострадавших в ДТП с участием автобуса в Москве

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Число пострадавших в аварии с участием автобуса и грузовика в Москве увеличилось до 13 человек. Об этом в среду, 4 августа, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В то же время депздрав столицы подтверждает сведения об 11 пострадавших.

ДТП произошло на 29-м км Боровского шоссе ранее в этот день. По предварительным данным,причиной аварии стало то, что водитель автобуса не справился с управлением при обгоне, в результате чего произошло столкновение автотранспортных средств.

Ранее сообщалось о десяти пострадавших, среди которых ребенок 2004 года рождения. Одна женщина находится в тяжелом состоянии.

На месте работают экстренные службы, выясняются все обстоятельства ДТП.

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