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Зеленский поручил обеспечить безопасность белорусов на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и МВД предоставить дополнительную защиту прибывшим в страну гражданам Белоруссии, жизни которых могу оказаться под угрозой из-за их политической позиции. Об этом в среду, 4 августа, сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.

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«Каждый белорус, который может стать целью для преступников в связи со своей публичной политической позицией, должен получить специальную и надежную защиту. СБУ и МВД должны отработать четкий алгоритм оценки возможных рисков, а также систему ответов на эти риски, чтобы устранить любую угрозу для людей», — отметил Зеленский.

Подчеркивается, что данное решение принято в связи с получением правоохранительными органами информации о существовании возможных угроз нескольким белорусским активистам, а также из-за смерти главы «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова.

Глава организации пропал в Киеве утром 2 августа. Он вышел на пробежку и не вернулся. Тело мужчины обнаружили в одном из киевских парков — его нашли повешенным на дереве.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство»). Полиция намерена проверить все версии, в том числе об убийстве, замаскированном под суицид.

В самой организации, которую возглавлял Шишов, не верят в версию самоубийства, так как перед его смертью за ним якобы велась слежка. В свою очередь, глава Нацполиции Украины Игорь Клименко сообщил, что обращений о слежке от Шишова не поступало. Также на теле погибшего не выявлены следы побоев.

Зеленский сообщил о том, что взял на контроль дело о смерти главы организации. В свою очередь, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс рассказал о том, что США намерены внимательно следить за расследованием смерти Шишова.

«Белорусский дом на Украине» позиционирует себя как организация, созданная для помощи гражданам республики и всем «пострадавшим от режима президента Белоруссии Александра Лукашенко». Иммигрантам из республики участники организации помогают в съеме жилья, а также оказывают помощь в трудоустройстве.

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