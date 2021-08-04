В Москве завершился крестный ход с мощами Александра Невского

Всероссийский крестный ход с мощами благоверного князя Александра Невского по историческому маршруту завершился в среду, 4 августа, у храма Христа Спасителя в Москве.

Крестный ход приурочили к 800-летию со дня рождения князя, он прошел по местам его жизни, повторяя путь принесения мощей в 1723 году из Владимира в Шлиссельбург. Всего маршрутов было четыре, а их общая протяженность составила порядка 25 тыс. км.

Так, первый начался 12 июня в храме Христа Спасителя и прошел по местам жизни князя. Второй стартовал из Давидовой пустыни Подмосковья и прошел по городам Центральной России и Белоруссии. Южный крестный ход вышел из Ростова-на-Дону, прошел по городам юга и Северного Кавказа. Еще один крестный ход начался в Екатеринбурге и продолжился до Сахалина.

Ковчеги с частицами мощей при этом были взяты не из Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры в Петербурге, где хранится большая часть мощей князя, а из храмов Москвы и области, Ростова и Екатеринбурга, в которых они постоянно пребывают.

Всего святыня побывала более чем в 80 городах России и Белоруссии.

Князь был причислен к лику святых в 1547 году. Он умер в ноябре 1263 года. Его мощи обычно находятся в Троицком соборе Александро-Невской лавры Петербурга. Патриарх Кирилл в феврале объявил текущий год Годом Александра Невского. Всего в этом году церковь запланировала порядка 800 различных мероприятий.