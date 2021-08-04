Прямой эфир
Мир
Лавров заявил об отсутствии у регулятора ЕС замечаний к «Спутнику V»
Спорт
Бывший тренер «Локомотива» Семин возглавил ФК «Ростов»
Мир
Стали известны подробности мотивов угрожавшего гранатой в кабмине Украины
Происшествия
Военно-транспортный самолет Ан-12 аварийно сел в Перми
Интернет
Роскомнадзор выиграл у Google суд по блокировке роликов с призывами на митинги
Общество
Вирусолог оценил эффективность обнаруженного природного средства от COVID-19
Мир
Зеленский поручил обеспечить безопасность белорусов на Украине
Общество
Эксперт рассказала об использовании мошенниками записей телефонных разговоров
Спорт
Врач оценил тяжесть травмы легкоатлета Шубенкова

В Москве завершился крестный ход с мощами Александра Невского

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Всероссийский крестный ход с мощами благоверного князя Александра Невского по историческому маршруту завершился в среду, 4 августа, у храма Христа Спасителя в Москве.

Крестный ход приурочили к 800-летию со дня рождения князя, он прошел по местам его жизни, повторяя путь принесения мощей в 1723 году из Владимира в Шлиссельбург. Всего маршрутов было четыре, а их общая протяженность составила порядка 25 тыс. км.

Так, первый начался 12 июня в храме Христа Спасителя и прошел по местам жизни князя. Второй стартовал из Давидовой пустыни Подмосковья и прошел по городам Центральной России и Белоруссии. Южный крестный ход вышел из Ростова-на-Дону, прошел по городам юга и Северного Кавказа. Еще один крестный ход начался в Екатеринбурге и продолжился до Сахалина.

Ковчеги с частицами мощей при этом были взяты не из Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры в Петербурге, где хранится большая часть мощей князя, а из храмов Москвы и области, Ростова и Екатеринбурга, в которых они постоянно пребывают.

Всего святыня побывала более чем в 80 городах России и Белоруссии.

Князь был причислен к лику святых в 1547 году. Он умер в ноябре 1263 года. Его мощи обычно находятся в Троицком соборе Александро-Невской лавры Петербурга. Патриарх Кирилл в феврале объявил текущий год Годом Александра Невского. Всего в этом году церковь запланировала порядка 800 различных мероприятий.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021