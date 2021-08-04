Боец Эльбаев назвал Вильданова большой мамочкой и вызвал его на поединок

Боец Даниял Эльбаев, известный по прозвищу Т-34, в преддверии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», вызвал на поединок другого его участника, обладателя титула «Самый большой бицепс России» Дениса Вильданова, назвав его «большой мамочкой». Об этом 4 августа сообщает телеканал РЕН ТВ.

Спортсмен заявил, что готов расправиться с Вильдановым сразу после своего поединка с Вячеслав Дациком.

«Большая мамочка, я слышал, у тебя бой в тот же день, что и у меня. Смотри, если твой соперник сольется, я готов в тот же день провести два боя — с Дациком и потом с тобой! Вообще влегкую», — сказал Эльбаев.

Накануне Дацик назвал Эльбаева пухляшом и пообещал отправить соперника на пенсию. Таки образом он отреагировал на слова Эльбаева, который незадолго до этого назвал оппонента старичком.

Дацик и Эльбаев проведут боксерский поединок 13 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», телеканал покажет прямую трансляцию турнира. Мероприятие пройдет на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Боксеры активно готовятся к предстоящему турниру.

Кроме Дацика и Эльбаева на ринге встретятся бойцы Денис Вильданов и Брюс Хлебников, а также камерунский боксер Тайсон Дижон и россиянин Артем Тарасов.

Главным поединком турнира станет бой между россиянином Виталием Кудуховым и спортсменом из США Александром Шерманом, дебют которого на профессиональном ринге состоялся в 1997 году.

Кудухов становился чемпионом мира среди юношей, брал награды на чемпионатах России среди любителей. Несмотря на то что профессиональную карьеру он начал только в прошлом году, боец в первом же поединке сразил украинца Германа Скобенко, после чего выиграл турнир Гран-при «Короли Нокаутов Трофи».

Шерман, в свою очередь, отличился в 1999-м, когда сразил легендарного Фрэнка Вуда. Он побеждал в пяти своих последних поединках.