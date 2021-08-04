Президента журфака МГУ Засурского проводили в последний путь аплодисментами

Президента факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова 4 августа проводили в последний путь длительными аплодисментами.

Сотни выпускников и студентов пришли во двор факультета для прощания с Ясеном Засурским. Гроб был установлен среди цветов и венков, где также были композиции от ректора МГУ Виктора Садовничего, администрации президента РФ Владимира Путина, Союза журналистов России, от преподавателей и студентов.

Около входа в здание факультета установлен портрет Засурского. Выпускники и студенты несут к нему венки и корзины цветов.

Гражданская панихида и отпевание состоялись ранее в среду в домовом храме Святой мученицы Татианы при МГУ. Из-за ограничений по COVID-19 туда были допущены лишь родные и близкие. Позднее началась церемония прощания.

Похороны президента журфака состоятся позже на Троекуровском кладбище.

О смерти Засурского 1 августа сообщил его внук Иван. Президент журфака скончался на 92-м году жизни.

Как рассказала декан факультета журналистики МГУ профессор Елена Вартанова, смерть Ясена Засурского является уходом великого учителя. Она также отметила, что он умер не после борьбы с какой-либо конкретной болезнью. По словам Вартановой, «он сохранял активность практически до последних дней, хотя ему, конечно, было тяжело».

До последних дней жизни Ясен Засурский являлся президентом журфака МГУ, а с 1965 по 2007 год был его деканом. Он занимался изучением истории зарубежной литературы и журналистики, а также исследовал системы СМИ зарубежных стран.