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Источник назвал возможную причину ДТП с автобусом и «КамАЗом» в Москве

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Водитель автобуса, который попал в ДТП на Боровском шоссе в Москве, не справился с управлением при обгоне. Об этом в среду, 4 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, водитель автобуса планировал обогнать грузовик, но не справился с управлением и его занесло, в результате чего боковая часть автобуса врезалась в грузовик», — сказал собеседник агентства.

В результате аварии пострадали 10 человек, среди них ребенок 2004 года рождения. Одна женщина находится находится в тяжелом состоянии.

ДТП произошло на 29-м км Боровского шоссе ранее в этот день.

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