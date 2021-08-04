Стали известны подробности мотивов угрожавшего гранатой в кабмине Украины

Мужчина, который ранее в среду угрожал взорвать гранату в здании кабмина Украины в центре Киева, был недоволен финансовым обеспечением бывших военных. Об этом сообщила 4 августа пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

По ее данным, в настоящее время мужчину доставили в столичное Печерское управление полиции, с ним работают следователь и процессуальный руководитель.

«С какой целью он пришел к админзданию и чего хотел добиться, выясняется. В общих чертах: недовольство работой госучреждения и ненадлежащее финансовое обеспечение бывших военнослужащих», — сообщила Максимец на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, полиция намерена возбудить против мужчины дело по четырем статьям, в том числе «Захват заложников». Ему может грозить до 15 лет тюрьмы. Мужчине также проведут психиатрическую экспертизу.

Ранее в этот день неизвестный угрожал взорвать гранату в здании кабинета министров Украины. В связи с угрозой взрыва из здания украинского правительства эвакуировали сотрудников, а также оцепили правительственный квартал.

В ходе спецоперации правоохранители задержали мужчину. Также сообщалось, что граната оказалась боевой.

Как стало известно, мужчину зовут Владимир Прохнич, ему 43 года. Он является ветераном боевых действий в Донбассе. Также отмечалось, что угрожавший был сапером в батальоне «Айдар».

При этом в 2015 году мужчина был награжден занимавшим тогда пост президента страны Петром Порошенко орденом «За мужество» III степени.