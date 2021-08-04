Появилось видео задержания угрожавшего взорвать гранату украинца

В Сети появилось видео задержания мужчины, угрожавшего взорвать гранату у здания правительства Украины. Ролик был опубликован в среду, 4 августа, Telegram-каналом «Политика страны».

На кадрах видно, что спецназ выводит из здания задержанного в наручниках.

Ранее в этот день мужчина угрожал взорвать гранату в здании кабинета министров Украины. В связи с угрозой взрыва из здания украинского правительства эвакуировали сотрудников, а также оцепили правительственный квартал.

Как стало известно, мужчину зовут Владимир Прохнич, ему 43 года. Он является ветераном боевых действий в Донбассе. Также отмечалось, что угрожавший был сапером в батальоне «Айдар». При этом в 2015 году мужчина был награжден занимавшим тогда пост президента страны Петром Порошенко орденом «За мужество» III степени.

Сообщалось, что на преступление его толкнули жизненные обстоятельства. Как рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко, мужчину удалось задержать благодаря тому, что с ним провел переговоры его знакомый Василий. Как рассказал сам переговорщик, у задержанного было обостренное чувство справедливости. Он также не исключил, что его друг пошел на преступление из-за бытовых проблем.

Как сообщил позднее министр внутренних дел страны Денис Монастырский, угрожавшему взорвать гранату проведут психиатрическую экспертизу.

Полиция намерена возбудить дело по четырем статьям, в том числе «Захват заложников». Таким образом, Прохничу может грозить до 15 лет тюрьмы.