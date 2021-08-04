Прямой эфир
Мир
Лавров заявил об отсутствии у регулятора ЕС замечаний к «Спутнику V»
Спорт
Бывший тренер «Локомотива» Семин возглавил ФК «Ростов»
Мир
Стали известны подробности мотивов угрожавшего гранатой в кабмине Украины
Происшествия
Военно-транспортный самолет Ан-12 аварийно сел в Перми
Интернет
Роскомнадзор выиграл у Google суд по блокировке роликов с призывами на митинги
Общество
Вирусолог оценил эффективность обнаруженного природного средства от COVID-19
Мир
Зеленский поручил обеспечить безопасность белорусов на Украине
Общество
Эксперт рассказала об использовании мошенниками записей телефонных разговоров
Спорт
Врач оценил тяжесть травмы легкоатлета Шубенкова

Появилось видео задержания угрожавшего взорвать гранату украинца

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети появилось видео задержания мужчины, угрожавшего взорвать гранату у здания правительства Украины. Ролик был опубликован в среду, 4 августа, Telegram-каналом «Политика страны».

На кадрах видно, что спецназ выводит из здания задержанного в наручниках.

Ранее в этот день мужчина угрожал взорвать гранату в здании кабинета министров Украины. В связи с угрозой взрыва из здания украинского правительства эвакуировали сотрудников, а также оцепили правительственный квартал.

Как стало известно, мужчину зовут Владимир Прохнич, ему 43 года. Он является ветераном боевых действий в Донбассе. Также отмечалось, что угрожавший был сапером в батальоне «Айдар». При этом в 2015 году мужчина был награжден занимавшим тогда пост президента страны Петром Порошенко орденом «За мужество» III степени.

Сообщалось, что на преступление его толкнули жизненные обстоятельства. Как рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко, мужчину удалось задержать благодаря тому, что с ним провел переговоры его знакомый Василий. Как рассказал сам переговорщик, у задержанного было обостренное чувство справедливости. Он также не исключил, что его друг пошел на преступление из-за бытовых проблем.

Как сообщил позднее министр внутренних дел страны Денис Монастырский, угрожавшему взорвать гранату проведут психиатрическую экспертизу.

Полиция намерена возбудить дело по четырем статьям, в том числе «Захват заложников». Таким образом, Прохничу может грозить до 15 лет тюрьмы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021