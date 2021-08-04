Рекордную жару зафиксировали в Самарской области

Абсолютный максимум температуры воздуха зарегистрировали в Самарской области. 3 августа жара достигла 40,4 градуса.

Рекордный показатель был зарегистрирован на метеостанции в Кинель-Черкасском районе. Прежний максимум температуры составлял 39 градусов, он был зарегистрировано в 2010 году, пишет НИА «Самара».

Также рекорд температуры был побит в Новодевичьем. Воздух прогрелся до 37,5 градуса, что выше прежнего значения на 1 градус.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин не исключил включения июля 2021 года в список самых жарких месяцев за историю наблюдений. В Москве среднемесячная температура превысила норму на 3 градуса.