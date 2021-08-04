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В Ростовской области возобновили рейды по соблюдению коронавирусных мер

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В Ростовской области возобновляются профилактические мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил заместитель губернатора региона Михаил Корнеев.

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С этой целью представители уполномоченных структур проводят массовые рейды, нацеленные на стабилизацию эпидемиологической обстановки на территории региона, указал он.

«В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки принято решение об увеличении количества и плотности нарядов на улицах города. Полицейские, совместно с приданными силами усиливают надзор за соблюдением ограничительных мер, распоряжений правительства Ростовской области на обслуживаемых территориях», — рассказал Корнеев, его слова приводит пресс-служба областного правительства.

Помимо этого профилактические мероприятия сотрудниками правоохранительных служб проводятся в общественных местах и зонах возможного скопления граждан, уточнил замгубернатора.

Так, правоохранители проверили ряд ростовских продовольственных рынков. В ходе рейдов патрульные общаются с гражданами и разъясняют нормы эпидемиологической безопасности, информируют о важности минимизации социальных контактов.

«Сегодня особенно важно проявлять сознательность, не нарушать действующие санитарно-эпидемиологические правила и ограничения и выполнять все рекомендации органов здравоохранения. Только таким образом можно остановить распространение коронавирусной инфекции и сберечь здоровье свое и своих близких», — подчеркнул Корнеев.

Накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение, согласно которому с 4 августа жителям региона для посещения общественных мест потребуется сертификат о прививке, справка о недавно перенесенном заболевании COVID-19 или свежий отрицательный ПЦР-тест.

В регионе на фоне распространения коронавирусной инфекции с 12 июля действует ряд ограничений в сфере общественного питания и проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. На предприятиях общественного питания разрешается обслуживание не более четырех человек за одним столом, за исключением когда за столом сидят близкие родственники. Приостановлено проведение массовых мероприятий культурного, зрелищного и развлекательного характера. Исключение — «Ростов Арена», однако заполняемость трибун не должна превышать 50%.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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