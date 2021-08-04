В Москве запустили спецпроект для социально ориентированного бизнеса

В Москве запустили спецпроект «Социальное предпринимательство: особое внимание города», благодаря которому можно узнать о городских мерах поддержки и онлайн-сервисах, упрощающих ведение собственного дела, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. Ее слова в среду, 4 августа, приводятся на mos.ru.

«В Москве действует ряд мер поддержки социально ориентированного бизнеса. В спецпроекте на портале mbm.mos.ru собрана вся необходимая информация о них и о том, как получить статус социального предприятия», — пояснила Сергунина.

Для того чтобы ознакомиться с новым онлайн-проектом, следует открыть главную страницу столичного портала для малого бизнеса mbm.mos.ru и нажать на кнопку «Меню» в верхнем левом углу. На экране отобразится перечень разделов, один из них — «Спецпроекты». В нем нужно кликнуть на пункт «Социальное предпринимательство».

Проект состоит из пяти тематических блоков. В первом из них перечислены все категории организаций, которые могут получить статус социального предприятия. Во втором рассказывается о процедуре получения этого статуса. Например, сначала бизнесменам необходимо собрать документы и заполнить заявку. Спецпроект содержит подробные инструкции для каждой категории, а также инструкцию по правильному заполнению заявки.

В третьем блоке указаны меры поддержки, которые полагаются социальным предпринимателям. Среди них — субсидии, льготы, бесплатная аренда площадок Агентства стратегических инициатив. Кроме того, здесь отражены образовательные программы, позволяющие расширить профессиональные компетенции и выйти на новые рынки сбыта.

Еще одна мера поддержки — бесплатные консультации. Предприниматель может задать любые вопросы о создании бизнеса, уплате налогов, ведении бухгалтерского учета.

Четвертый блок посвящен способам возместить часть расходов с помощью мер поддержки. Социальные предприятия могут претендовать на городскую субсидию в размере до одного миллиона рублей. Она компенсирует расходы на уплату процентов по кредитам, покупку оборудования и оплату коммунальных услуг.

В пятом блоке собраны полезные онлайн-продукты для предпринимателей. Среди них сервис «Интерактивный помощник», который может подобрать меры поддержки для конкретного вида бизнеса, и онлайн-услуга «Проверка контрагентов», благодаря которой можно оценить благонадежность партнера перед заключением контракта.

Услуги и сервисы на портале «Малый бизнес Москвы» доступны любому пользователю после регистрации в личном кабинете.

В 2018 году в Москве началась реализация масштабной программы «Мой район», нацеленной на создание качественной среды на всей территории столицы. Сюда входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными библиотеками и культурными центрами, поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Каждое направление программы учитывает потребности и пожелания жителей.