Житель Пензы лишился 1,5 млн рублей из-за мошенников в Липецкой области

Житель Пензы, приехавший на заработки в Липецкую область, стал жертвой мошенников. По факту пропажи со счета почти 1,5 млн рублей возбуждено уголовное дело.

По данным правоохранительных органов, 30-летний мужчина устроился на работу в Ельце. Ему поступил звонок от неизвестного человека, который представился сотрудником банка. Злоумышленник убедил потерпевшего, что на его счет якобы по ошибке зачислили 1,476 млн рублей, и через некоторое время средства спишутся. Спустя пару дней жителю Пензы пришло уведомление о пополнении счета, а затем начали поступать сообщения о списаниях.

Спустя месяц рабочий получил аванс. Он решил проверить баланс счета с помощью мобильного приложения, однако обнаружил, что средств на счету нет. Тогда мужчина обратился в банк. Выяснилось, что на мужчину оформлен кредит в размере 1,476 млн рублей. Поступивший аванс был списан в счет погашения долга. Об этом сообщает GOROD48.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».