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В России разработают умный костюм для занятий спортом

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В России создадут умный костюм с сенсорами и мобильное приложение для повышения эффективности спортивных тренировок. Проект MyoFit компании «Миофит» представили в ходе интенсива «Архипелаг 2121».

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Комплекс включает в себя костюм — тканевую основу с сенсорами, а также мобильное приложение и алгоритмы на сервере. Пользователь надевает костюм и тренируется, в то время как система отображает скелетную анимацию и напряжение участков мышц в приложении.

Информация позволяет тренеру полностью понимать движения человека и давать обратную связь.

Основным целевым сегментом проекта являются участники удаленных фитнес-тренировок по видеосвязи, которые проводят фитнес-клубы, а также организации профессионального спорта.

Как отмечают авторы, костюм и приложение можно кастомизировать, например, для обучения и отслеживания действий работников на производстве, так называемая умная рабочая одежда. Также костюм можно использовать для медицинской реабилитации после травм опорно-двигательного аппарата.

11 июня сообщалось, что российские разработчики создают приложение Shiva для борьбы с прокрастинацией. В первый месяц приложение, установленное на смартфон и ПК, будет аккумулировать временной расход пользователя, а после сбора данных нейросеть даст рекомендации по улучшению продуктивности и поможет проконтролировать выбранную траекторию развития.

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