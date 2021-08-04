В ЦИК объяснили исключение Грудинина из списка КПРФ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) исключила директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудина из списка кандидатов в Госдуму от КПРФ по причине того, что Генпрокуратура предоставила комиссии данные о его иностранных активах. Об этом в среду, 4 августа, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ходе заседания.

«Сейчас идет много истерик по поводу правомерности или неправомерности нашей позиции. Для нас единственный вердикт по этому поводу, что касается иностранных активов, — это Генпрокуратура. Мы подали заявку, попросили проверить, мнение Генпрокуратуры — это тот вердикт, на основании которого мы обязаны принять решение»,— сказала Памфилова.

Она также призвала кандидатов, которые подвергают сомнению решение комиссии, обратиться в суд.

Накануне секретарь ЦИК Наталья Бударина рассказала, что ЦИК предоставила новые документы об иностранных активах Грудинина. Первый — сертификат о том, что Павел Грудинин с 25 сентября 2020 года является владельцем 16 667 акций.

По словам Будариной, вторым документом является решение Верховного суда Белиза, которое было принято во исполнение решения Видновского городского суда о разделе имущества между супругами Грудиниными, в соответствии с которым принято решение о восстановлении компании Bontro LTD.

24 июля сообщалось, что Грудинин был исключен из партийного списка после обращения его бывшей жены, так как он не представил в комиссию ряд документов. Его бывшая жена Ирина обратилась к Элле Памфиловой с просьбой не дать ее экс-супругу избраться в депутаты. Она направила в комиссию письмо, в котором сообщила о наличии у него доли в иностранной офшорной компании.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Своих кандидатов в 2021 году смогут выдвинуть 32 партии, в том числе «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Родина». Избирательная кампания уже началась, регистрация претендентов на депутатские мандаты закончится 4 августа.