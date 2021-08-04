Диетолог назвал опасность арбузов для здоровья

Арбуз может быть опасен для здоровья страдающих от диабета, ожирения, почечных заболеваний или атросклероза из-за высокого содержания сахара. Об этом в среду, 4 августа рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с телеканалом «Звезда».

«Из отрицательных моментов — очень много сахара, в частности фруктозы. В последнее время не очень мы фруктозу любим, потому что открыли в ней много плохого, в том числе способность фруктозы вызывать или ускорять развитие сердечно-сосудистых заболеваний: атеросклероза, диабета и так далее», — сказал он.

В связи с этим диетолог порекомендовал людям с ожирением, диабетом, заболеваниями почек и атеросклерозом не употреблять в пищу более 200 граммов арбуза при разовом приеме пищи.

Кроме того, есть ягоду лучше не до или вместо трапезы, а в качестве десерта.

«Очень хорошо, чтобы они его ели кусочками, знаете, как вилочкой, а не откусывали, так помедленнее получается», — отметил Гинзбург.

Также он обратил внимание на вредные пищевые привычки россиян, привыкших есть арбуз в больших количествах.

«Обычно полкилограмма, килограмм, а то и больше на прием. Нагрузка, конечно, получается приличная, в том числе и нагрузка жидкости, которая тоже для многих небезразлична», — сообщил медик.

По словам Гинзбурга, потребление большого объема жидкости создает риск повышения давления, а также несет в себе опасность для людей с предпочечной патологией.

«Небольшое количество арбуза, опять же до 200 грамм, может оказывать мобилизующий жидкость эффект, проще говоря, мочегонный, в этом случае можно арбуз рекомендовать», — объяснил врач.

Для здоровых людей без лишнего веса до 40 лет количество съедаемого за раз арбуза можно увеличить до полукилограмма продукта, добавил Гинзбург.

Накануне заведующий лабораторией селекции иммунитета бахчевых культур Сергей Соколов заявил, что проблема с возможным содержанием нитратов в арбузах является сильно преувеличенной. По его словам, в зрелых арбузах нитраты отсутствуют, поэтому опасности для здоровья потребление этих продуктов не представляет.