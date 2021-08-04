Превышение концентрации оксида углерода выявили в Оренбурге из-за пожара

МЧС сообщило о превышении допустимой концентрации оксида углерода на территориях трех садовых товариществ в Оренбурге. Они находятся в районе Протопоповской рощи, где с 1 августа ликвидируют крупный природный пожар.

Для мониторинга состава атмосферного воздуха привлекли передвижную лабораторию ГБУ «Экологическая служба Оренбургской области». Согласно результатам мониторинга, в районе СНТ «Просвещение» допустимая концентрация вредных веществ превышена в 6,9 раза, в СНТ «Зеленый уголок» — в 6 раз, в СНТ «Радиатор-2» — в 2,9 раза. Об этом сообщает «Урал56.Ру».

Пожар в Протопоповской роще возник 1 августа. На территории загорелись сухая трава и валежник. К ликвидации возгорания привлечены авиация Минобороны России, а также вертолет Ми-8 МЧС России. Площадь локализованного пожара составляет 80,9 га. По факту возгорания возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, причиной горения мог стать поджог.

3 августа еще один природный пожар был выявлен в районе поселка 9 января. На территории введен режим ЧС.