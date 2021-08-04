Прямой эфир
Мир
Лавров заявил об отсутствии у регулятора ЕС замечаний к «Спутнику V»
Спорт
Бывший тренер «Локомотива» Семин возглавил ФК «Ростов»
Мир
Полиция назвала мотив угрожавшего взорвать гранату в кабмине Украины
Общество
В Москве сократилось число пациентов с COVID-19 на ИВЛ
Наука
В Китае назвали способ борьбы с «Дельта»-штаммом коронавируса
Общество
Эксперт оценил обнаружение нового природного средства от COVID-19
Спорт
Российский борец-вольник Угуев вышел в финал турнира на ОИ
Общество
Эксперт рассказала об использовании мошенниками записей телефонных разговоров
Спорт
Врач оценил тяжесть травмы легкоатлета Шубенкова

Роскомнадзор выиграл у Google суд по блокировке роликов с призывами на митинги

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Арбитражный суд Москвы на заседании в среду, 4 августа, отклонил заявление американской компании Google, признав законным требование Роскомнадзора заблокировать 12 роликов на YouTube с призывами участвовать в незаконных митингах.

Враг конкуренции № 1: США начали судиться с Google
Американская администрация пока не определилась, как именно наказать одну из крупнейших компаний в мире

«В удовлетворении заявленных требований отказать», — огласила решение судья.

Ранее, Google LLC подала иск в Арбитражный суд к Роскомнадзору, чтобы оспорить требование ведомства удалить 12 ссылок на «противоправный контент». Речь идет о требовании заблокировать 12 ссылок на видеохостинге YouTube, принадлежащем компании.

Сообщалось, что в материалах, удаления которых добавился РКН, содержались призывы, «в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года. Google же требовала признать действия Роскомнадзора в отношении ограничения доступа к информационному ресурсу незаконными.

В начале февраля сообщалось, что Роскомнадзор выявил в социальных сетях около 2,5 тыс. призывов к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях, все они были удалены. Подчеркивалось, что целенаправленные призывы к детям направлялись в период проведения незаконных акций 23 и 31 января.

Кроме того, прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях. Следственный комитет России тогда возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

Ранее, 21 января, Генпрокуратура России призвала ограничить доступ к сайтам с призывами к незаконным акциям. Роскомнадзор потребовал от TikTok и «ВКонтакте» удалить призывы к участию детей в протестах. К 23 января соцсети удалили 89% таких материалов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021