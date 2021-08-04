Роскомнадзор выиграл у Google суд по блокировке роликов с призывами на митинги

Арбитражный суд Москвы на заседании в среду, 4 августа, отклонил заявление американской компании Google, признав законным требование Роскомнадзора заблокировать 12 роликов на YouTube с призывами участвовать в незаконных митингах.

«В удовлетворении заявленных требований отказать», — огласила решение судья.

Ранее, Google LLC подала иск в Арбитражный суд к Роскомнадзору, чтобы оспорить требование ведомства удалить 12 ссылок на «противоправный контент». Речь идет о требовании заблокировать 12 ссылок на видеохостинге YouTube, принадлежащем компании.

Сообщалось, что в материалах, удаления которых добавился РКН, содержались призывы, «в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года. Google же требовала признать действия Роскомнадзора в отношении ограничения доступа к информационному ресурсу незаконными.

В начале февраля сообщалось, что Роскомнадзор выявил в социальных сетях около 2,5 тыс. призывов к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях, все они были удалены. Подчеркивалось, что целенаправленные призывы к детям направлялись в период проведения незаконных акций 23 и 31 января.

Кроме того, прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях. Следственный комитет России тогда возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

Ранее, 21 января, Генпрокуратура России призвала ограничить доступ к сайтам с призывами к незаконным акциям. Роскомнадзор потребовал от TikTok и «ВКонтакте» удалить призывы к участию детей в протестах. К 23 января соцсети удалили 89% таких материалов.