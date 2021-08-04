Жилую застройку в Липецке предложили увеличить на 1 тыс. га

Новые территории предложили ввести в зону жилой застройки в Липецке. Соответствующий план обсудили на градостроительном совете города.

Согласно новому генплану, в жилую застройку предлагают внести нынешние территории садовых товариществ и гаражных кооперативов. Это даст Липецку около 1 тыс. га земли. Для перевода земель потребуется оформление документации и обсуждение с горожанами. Об этом пишет LipetskMedia.

Также на градостроительном совете обсудили комплексное развитие территории в центре города, в том числе кварталах, занятых несовременным и аварийным жильем. Мэр Липецка Евгения Уваркина подчеркнула, что в городе необходимо создавать социальные объекты и общественные пространства. Для включения дома в программу комплексного развития территорий требуется согласие 2/3 собственников помещений.

Уваркина отметила, что при поиске потенциального застройщика необходимо заранее продумать архитектурный облик территорий. В него должны войти цветовые решения, а также варианты оформления торговых точек.