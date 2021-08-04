В ГИБДД дали советы начинающим водителям

Госавтоинспекция обратилась 4 августа к начинающим водителям с рекомендациями о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.

В ведомстве отметили, что простых навыков управления транспортным средством недостаточно. В реальных условиях, водитель обязан уметь понимать ситуацию на дороге, быстро принимать правильные решения и знать, какой маневр будет правильный, а какой может нанести непоправимый ущерб участникам дорожного движения.

Особое внимание молодых водителей попросили уделить маневрам, проезду пешеходных переходов, соблюдению скоростного режима и безопасной дистанции, а также проезду по дворовым территориям.

22 июля руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов направил письмо на имя начальника ГИБДД Михаила Черникова с предложением в несколько раз повысить штраф за использование телефона за рулем.

Общественный деятель в своем обращении обратил внимание на ДТП, которое произошло 16 июля в Москве и унесло жизни двух малолетних детей. Отмечается, что виновница происшествия Валерия Башкирова в момент наезда на пешеходов могла пользовалась телефоном.