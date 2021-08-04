Прямой эфир
Мир
Лавров заявил об отсутствии у регулятора ЕС замечаний к «Спутнику V»
Спорт
Бывший тренер «Локомотива» Семин возглавил ФК «Ростов»
Мир
Полиция назвала мотив угрожавшего взорвать гранату в кабмине Украины
Общество
В Москве сократилось число пациентов с COVID-19 на ИВЛ
Наука
В Китае назвали способ борьбы с «Дельта»-штаммом коронавируса
Общество
Эксперт оценил обнаружение нового природного средства от COVID-19
Спорт
Российский борец-вольник Угуев вышел в финал турнира на ОИ
Общество
Эксперт рассказала об использовании мошенниками записей телефонных разговоров
Спорт
Врач оценил тяжесть травмы легкоатлета Шубенкова

В ГИБДД дали советы начинающим водителям

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госавтоинспекция обратилась 4 августа к начинающим водителям с рекомендациями о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.

Точка кипения: жаркая погода может привести к трагедии на дороге
Аномальные метеоусловия опасны и для водителей, и для автомобилей

В ведомстве отметили, что простых навыков управления транспортным средством недостаточно. В реальных условиях, водитель обязан уметь понимать ситуацию на дороге, быстро принимать правильные решения и знать, какой маневр будет правильный, а какой может нанести непоправимый ущерб участникам дорожного движения.

Особое внимание молодых водителей попросили уделить маневрам, проезду пешеходных переходов, соблюдению скоростного режима и безопасной дистанции, а также проезду по дворовым территориям.

22 июля руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов направил письмо на имя начальника ГИБДД Михаила Черникова с предложением в несколько раз повысить штраф за использование телефона за рулем.

Общественный деятель в своем обращении обратил внимание на ДТП, которое произошло 16 июля в Москве и унесло жизни двух малолетних детей. Отмечается, что виновница происшествия Валерия Башкирова в момент наезда на пешеходов могла пользовалась телефоном.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021