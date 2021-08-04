Легкоатлетка Тимановская направится в Варшаву после пересадки в Вене

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская направится в Варшаву из Вены. Об этом сообщил член оппозиционного Народного антикризисного управления (НАУ), бывший генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии Анатолий Котов

«Пока план такой, что из Вены она направится в Варшаву. Но может поменяться еще раз», — сказал Котов «РИА Новости».

Представитель МВД Австрии Гаральд Зерос подтвердил агентству, что спортсменка в среду в течение дня после прибытия в Вену отправится в польскую столицу.

«После ее прибытия из Токио ее проведут в безопасную транзитную зону, где она будет под наблюдением наших сотрудников», — сказал он.

Ранее в этот день стало известно, что спортсменка в окружении польских дипломатов прибыла в токийский аэропорт «Нарита», откуда, как ожидалось, должна была отправиться в Варшаву, однако в последний момент Тимановская пересела на рейс до Вены.

2 августа Польша начала процесс предоставления убежища Тимановской. Польский вице-премьер, министр культуры, национального наследия и спорта Петр Глиньский сообщил, что легкоатлетка будет иметь возможность тренироваться в одном из спортивных центров Польши сразу после прилета в страну. Кроме того, ожидается, что Тимановская 5 августа даст большую пресс-конференцию в Варшаве.

В конце июля спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м без предварительного уведомления. По словам девушки, она бегает только короткие дистанции.

В ответ на критику со стороны Тимановской в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии указали, что бегунью отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Однако, как сообщила сама девушка, ее без объяснения причин доставили в аэропорт, заявив, что она летит домой. Сама участница Игр призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию, и обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану.

Международный олимпийский комитет (МОК) инициировал собственное расследование инцидента с легкоатлеткой.