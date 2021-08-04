Прямой эфир
Мир
Лавров заявил об отсутствии у регулятора ЕС замечаний к «Спутнику V»
Спорт
Бывший тренер «Локомотива» Семин возглавил ФК «Ростов»
Мир
Полиция назвала мотив угрожавшего взорвать гранату в кабмине Украины
Общество
В Москве сократилось число пациентов с COVID-19 на ИВЛ
Наука
В Китае назвали способ борьбы с «Дельта»-штаммом коронавируса
Общество
Эксперт оценил обнаружение нового природного средства от COVID-19
Спорт
Российский борец-вольник Угуев вышел в финал турнира на ОИ
Общество
Эксперт рассказала об использовании мошенниками записей телефонных разговоров
Спорт
Врач оценил тяжесть травмы легкоатлета Шубенкова
Сюжет:

Легкоатлетка Тимановская направится в Варшаву после пересадки в Вене

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская направится в Варшаву из Вены. Об этом сообщил член оппозиционного Народного антикризисного управления (НАУ), бывший генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии Анатолий Котов

Неспортивное обсуждение: что происходит с бегуньей Тимановской
Белорусская легкоатлетка просит политическое убежище, хотя изначально ее возмутило включение в непрофильную эстафету

«Пока план такой, что из Вены она направится в Варшаву. Но может поменяться еще раз», — сказал Котов «РИА Новости».

Представитель МВД Австрии Гаральд Зерос подтвердил агентству, что спортсменка в среду в течение дня после прибытия в Вену отправится в польскую столицу.

«После ее прибытия из Токио ее проведут в безопасную транзитную зону, где она будет под наблюдением наших сотрудников», — сказал он.

Ранее в этот день стало известно, что спортсменка в окружении польских дипломатов прибыла в токийский аэропорт «Нарита», откуда, как ожидалось, должна была отправиться в Варшаву, однако в последний момент Тимановская пересела на рейс до Вены.

2 августа Польша начала процесс предоставления убежища Тимановской. Польский вице-премьер, министр культуры, национального наследия и спорта Петр Глиньский сообщил, что легкоатлетка будет иметь возможность тренироваться в одном из спортивных центров Польши сразу после прилета в страну. Кроме того, ожидается, что Тимановская 5 августа даст большую пресс-конференцию в Варшаве.

В конце июля спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м без предварительного уведомления. По словам девушки, она бегает только короткие дистанции.

В ответ на критику со стороны Тимановской в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии указали, что бегунью отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Однако, как сообщила сама девушка, ее без объяснения причин доставили в аэропорт, заявив, что она летит домой. Сама участница Игр призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию, и обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану.

Международный олимпийский комитет (МОК) инициировал собственное расследование инцидента с легкоатлеткой.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021