Израиль открыл огонь по Южному Ливану из тяжелой артиллерии

Израильская армия открыла огонь по Южному Ливану из тяжелой артиллерии, несколько снарядов взорвались в районе Марджуюн, сообщило 4 августа агентство NNA.

«Несколько ракет неизвестного происхождения были выпущены по оккупированным палестинским территориям, две из них упали в Палестине и три — на равнине Марджаюн, что вызвало пожар», — сообщило национальное информагентство Ливана NNA.

В этот же день в городе Кирьят-Шмона, расположенном на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном, прозвучали сирены воздушной тревоги из-за падения ракеты.

Издание The Times of Israel сообщило также, что сирены сработали в населенных пунктах Кфар-Гилади и Тель-Хай. Жителей этих населенных пунктов призвали оставаться в защищенных зонах.

В ответ на это Армия обороны Израиля открыла огонь по территории Ливана.

На границе Израиля и Ливана регулярно происходят перестрелки между вооруженными силами. Так, 20 июля, стало известно, что две ракеты были выпущены из Ливана в сторону Израиля. Одна из ракет была перехвачена системой ПВО «Железный купол», вторая ракета упала на открытой местности в Израиле, информировала пресс-служба израильской армии.

В тот же день сообщалось, что самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля атаковали в ночь на вторник военные предприятия, расположенные в районе Эс-Сафира к юго-востоку от сирийского города Алеппо (360 км от Дамаска). Отмечается, что удары нанесены также по складам с оружием, принадлежащим проиранским шиитским формированиям, которые воюют на стороне сирийской армии.