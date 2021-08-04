Пыльные бури прогнозируют в Астраханской области

МЧС предупредило жителей Астраханской области о возможном появлении пыльной бури. 4 августа ветер в регионе усилится до 18 м/с.

Согласно прогнозам, в ближайшие сутки ожидается жара до +42 градусов. По северной половине области во второй половине дня ветер усилится до 15–18 м/с. В связи с этим вероятно распространение взвешенных частиц пыли и песка в воздухе. Об этом сообщает «Астрахань-24».

Также в связи с ветром существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных повреждением линий электропередач, крыш зданий, рекламных конструкций, а валом деревьев.

Жителей региона просят соблюдать осторожность при ухудшении погодных условий. В частности, рекомендуется не приближаться к шатким конструкциям и оборвавшимся проводам.