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Три человека погибли в результате столкновения поездов в Чехии

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Три человека погибли в результате столкновения поездов в Чехии, поиск пассажиров прекращен. Об этом в среду, 4 августа, сообщает полиция Чехии.

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«На данный момент мы подтвердили, что железнодорожная катастрофа унесла жизни трех человек. Мы больше не ищем пассажиров»,— говорится в Twitter-аккаунте полиции.

Столкновение пассажирских поездов произошло утром в среду у села Милавче между станциями Домажлице и Ближеёв. Сообщалось, что одним поездом был экспресс, следовавший из Мюнхена в Прагу, а другим — пассажирский поезд из Пльзеня в Домажлице. Как говорилось ранее, в результате погибли два человека, семеро находятся в критическом состоянии, 31 человек ранен, однако их жизнь находится вне опасности.

Как заявил глава Минпромторга и министр транспорта республики Карел Гавличек, причиной столкновения пассажирских поездов, по предварительным данным, стала невнимательность машиниста поезда «Западный экспресс», курсирующего между чешским городом Пльзень и Мюнхеном.

Как сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь посольства РФ в Праге Николай Брякин, среди погибших и пострадавших в результате инцидента российских граждан нет.

На месте происшествия работают четыре вертолета и около десяти автомобилей спасательной службы города Пльзень.

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