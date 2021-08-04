Режим ЧС ввели в поселке в Оренбуржье из-за лесного пожара

Режим чрезвычайной ситуации ввели в границах Красноуральского сельсовета в Оренбургской области. К ликвидации горения привлекли 276 человек.

Пожар начался 3 августа. Авиация произвела сброс 250 т воды на очаги возгораний, к тушению привлекли 100 единиц техники. По последним данным, крупные очаги возгорания ликвидированы. Ведется проливка тлеющих и догорающих участков, а также поиск небольших очагов. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

Работы по тушению осложняет сильная жара. В МЧС отметили, что основной задачей является защита от огня жилых домов. В ликвидации горения пожарным помогают волонтеры.

Ранее режим ЧС муниципального характера был введен в СНТ «Железнодорожник», «Текстильщик», «Родник», «Рассвет», «Энергетик», «Просвещение» и «Зеленый уголок».

В Оренбурге четвертый день тушат пожар в лесном массиве Протопоповской рощи. По данным минприроды региона, причиной возгорания леса мог стать поджог. По факту уничтожения лесного массива возбуждено уголовное дело.